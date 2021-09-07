Общественный транспорт, метро и ЗСД будут бесплатными для ветеранов в День памяти жертв блокады

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, проезд в общественном транспорте, метро и по Западному скоростному диаметру Петербурга для ветеранов будет бесплатным.
Как сообщает 7 сентября пресс-служба городского комитета по транспорту, право бесплатного проезда в наземном общественном транспорте и метрополитене в этот день будет предоставляться инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». При проезде нужно будет предъявить соответствующие удостоверения. Гражданство и место жительства при этом значения не имеют.
Проезд по ЗСД с полуночи до 23:29 8 сентября для ветеранов, блокадников и их сопровождающих тоже будет бесплатным, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Речь идет как о машинах, которыми управляют ветераны, так и о тех, где ветераны едут в качестве пассажиров. Правом смогут воспользоваться инвалиды и ветераны ВОВ, в том числе работавшие на оборонных и военных объектах и в тылу и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники созданных фашистами мест принудительного содержания.
Через пункт оплаты нужно будет проезжать по полосам с желтыми знаками, на которых осуществляется оплата наличными или банковской картой, и предъявить кассиру-оператору подтверждающий документ. При этом желательно, чтобы в машине не было транспондера. Если же он есть и сработал, то нужно будет предъявить кассиру документы, дающие право бесплатного проезда, и поездки будут скорректированы в течение пяти рабочих дней.