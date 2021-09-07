Общественный транспорт, метро и ЗСД будут бесплатными для ветеранов в День памяти жертв блокады

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, проезд в общественном транспорте, метро и по Западному скоростному диаметру Петербурга для ветеранов будет бесплатным.



Как сообщает 7 сентября пресс-служба городского комитета по транспорту, право бесплатного проезда в наземном общественном транспорте и метрополитене в этот день будет предоставляться инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». При проезде нужно будет предъявить соответствующие удостоверения. Гражданство и место жительства при этом значения не имеют.