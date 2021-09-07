В Подмосковье воспитательница детсада связала скотчем ребенка, который не хотел спать. СК спустя полгода начал проверку

Следователи в подмосковном Одинцово начали дополнительную проверку в отношении воспитателя детского сада. Об этом 7 сентября сообщается на сайте областного ГСУ СК.



Инцидент произошел еще в марте, но об этом стало известно только в начале осени. По данным «Комсомольской правды», воспитатель обмотала пятилетнему мальчику руки и ноги за то, что он не хотел спать во время тихого часа. Некоторое время связанный ребенок прыгал по группе. Тревогу забила мама мальчика Елена.



«Я случайно заметила у него на руке синяк и стала расспрашивать, он рассказал мне, что воспитательница таким образом наказала его за то, что он не хотел спать в тихий час. Я была в шоке, сняла побои и написала заявление в полицию. В детском саду меня уверяли, что такого произойти не могло, но мой сын не стал бы врать. После нескольких бесед в присутствии заведующей воспитательница призналась в том, что она это все-таки сделала», — рассказала Елена.

