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В Подмосковье воспитательница детсада связала скотчем ребенка, который не хотел спать. СК спустя полгода начал проверку

СК начал проверку после появления видео, на котором воспитательница детсада в Подмосковье связала ребенка скотчем

Следователи в подмосковном Одинцово начали дополнительную проверку в отношении воспитателя детского сада. Об этом 7 сентября сообщается на сайте областного ГСУ СК.

Инцидент произошел еще в марте, но об этом стало известно только в начале осени. По данным «Комсомольской правды», воспитатель обмотала пятилетнему мальчику руки и ноги за то, что он не хотел спать во время тихого часа. Некоторое время связанный ребенок прыгал по группе. Тревогу забила мама мальчика Елена.

«Я случайно заметила у него на руке синяк и стала расспрашивать, он рассказал мне, что воспитательница таким образом наказала его за то, что он не хотел спать в тихий час. Я была в шоке, сняла побои и написала заявление в полицию. В детском саду меня уверяли, что такого произойти не могло, но мой сын не стал бы врать. После нескольких бесед в присутствии заведующей воспитательница призналась в том, что она это все-таки сделала», — рассказала Елена.

В детском саду воспитательнице предложили уволиться по собственному желанию, но мать ребенка не хотела спускать это женщине с рук и обратилась в правоохранительные органы. В действиях педагога не нашли состава преступления, ей грозила лишь административная ответственность.

Однако после скандала в СМИ прокуратура отменила «незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела». Теперь обстоятельства произошедшего будет изучать Следственный комитет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарии (8)

Peshekhod
Поганец малолетний не научен мамашей повиноваться воспитателю. Его -- в угол на колени на горох. Не образумится -- в детский дом тюремного типа. Мамашу родительских прав лишить.
Редиска Здесь
Эта воспитатель явно получает удовольствие от своих действий. Ей нравится издеваться над ребенком. Скорее всего, именно поэтому она там и работает - есть возможность издеваться над детьми.
Не так давно тут было про воспитателей, которые без нужды трогали детей за попу, и их привлекли за "насильственные действия сексуального характера". Там видеозаписи не было, и комментаторы возмущались, за что там привлекать... Вот вам пример за что.
мухомор
У воспитателя головы совсем нет. Нечего ей делать в этой профессии.
Никакой агрессии на видео не увидел, но сам факт связывания конечностей ребёнка это дичь. Не удивлюсь если натянут на истязание. Формально всё имеется.
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