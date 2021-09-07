БК «Зенит» собрал 700 тысяч рублей на благоустройство скверов Кондрашина и Белова

Баскетбольный клуб «Зенит» потратит всю выручку от продажи билетов с Кубка Кондрашина и Белова на благоустройство одноимённых скверов. Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, общая сумма собранных средств составила 700 тысяч рублей.



Ожидается, что в скверах появятся памятные стелы и бюсты легенд ленинградского баскетбола, будут обустроены тротуары, а также освещение. Начать планируется уже в сентябре.



Александр Белов — центровой ленинградского «Спартака» и лидер сборной СССР, автор того самого броска на последних секундах в матче СССР — США на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.



Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, который много лет возглавлял ленинградский «Спартак». Именно он руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.



В 2018 году Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение присвоить скверу на пересечении Морского проспекта, проспекта Динамо и Вязовой улицы имя Александра Белова, а скверу на пересечении Петроградской и Вязовой улиц — имя Владимира Кондрашина.

