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БК «Зенит» собрал 700 тысяч рублей на благоустройство скверов Кондрашина и Белова

Баскетбольный клуб «Зенит» потратит всю выручку от продажи билетов с Кубка Кондрашина и Белова на благоустройство одноимённых скверов. Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, общая сумма собранных средств составила 700 тысяч рублей.

Ожидается, что в скверах появятся памятные стелы и бюсты легенд ленинградского баскетбола, будут обустроены тротуары, а также освещение. Начать планируется уже в сентябре.

Александр Белов — центровой ленинградского «Спартака» и лидер сборной СССР, автор того самого броска на последних секундах в матче СССР — США на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, который много лет возглавлял ленинградский «Спартак». Именно он руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.

В 2018 году Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение присвоить скверу на пересечении Морского проспекта, проспекта Динамо и Вязовой улицы имя Александра Белова, а скверу на пересечении Петроградской и Вязовой улиц — имя Владимира Кондрашина.

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