В России начали исследовать памятник, который может перевернуть представление о ранней истории человечества

Географы МГУ имени Ломоносова начали исследовать стоянку древнего человека Диринг-Юрях в Центральной Якутии. Ранее была выдвинута идея о том, что указанное место — одно из древнейших мест обитания людей, что поставило под сомнение концепцию об африканском происхождении человечества. Об этом накануне, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Русского географического общества.



Диринг-Юрях была случайно открыта в 1982 году — тогда геологи наткнулись на неолитические могильники, обложенные галькой. Позже группа археологов под руководством Юрия Мочанова обнаружила артефакты, которые соответствовали технике раннего палеолита. В последующее десятилетие были развернуты масштабные работы с привлечением специальной техники.



Изучение возраста отложений, который перекрывал культурный слой, показало сенсационные результаты — в интервале от двух до трех миллионов лет назад. Благодаря этому Мочанов смог сформулировать концепцию о внетропической прародине человечества.



Идею Мочанова многие восприняли критически. Так, американская экспедиция, посетившая Диринг-Юрях, пришла к заключению, что возраст стоянки находится в интервале 300–400 тысяч лет назад.



Из-за экономических сложностей в первой половине 1990-х археологические работы на Диринг-Юрях свернули, но стоянка осталась предметом острых дискуссий ученых. Теперь к ее исследованию вернулись.



В начале августа 2021 года во время полевых исследований геологический разрез в районе стоянки Диринг-Юрях заново изучили. Участники экспедиции отобрали образцы почвы и культурного слоя. Для определения точного возраста специалисты ознакомятся со взятым материалом, работы будут проводить с использованием новейшего оборудования.

