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В России начали исследовать памятник, который может перевернуть представление о ранней истории человечества

Стоянку древнего человека Диринг-Юрях начали исследовать в Центральной Якутии

Географы МГУ имени Ломоносова начали исследовать стоянку древнего человека Диринг-Юрях в Центральной Якутии. Ранее была выдвинута идея о том, что указанное место — одно из древнейших мест обитания людей, что поставило под сомнение концепцию об африканском происхождении человечества. Об этом накануне, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

Диринг-Юрях была случайно открыта в 1982 году — тогда геологи наткнулись на неолитические могильники, обложенные галькой. Позже группа археологов под руководством Юрия Мочанова обнаружила артефакты, которые соответствовали технике раннего палеолита. В последующее десятилетие были развернуты масштабные работы с привлечением специальной техники.

Изучение возраста отложений, который перекрывал культурный слой, показало сенсационные результаты — в интервале от двух до трех миллионов лет назад. Благодаря этому Мочанов смог сформулировать концепцию о внетропической прародине человечества.

Идею Мочанова многие восприняли критически. Так, американская экспедиция, посетившая Диринг-Юрях, пришла к заключению, что возраст стоянки находится в интервале 300–400 тысяч лет назад.

Из-за экономических сложностей в первой половине 1990-х археологические работы на Диринг-Юрях свернули, но стоянка осталась предметом острых дискуссий ученых. Теперь к ее исследованию вернулись.

В начале августа 2021 года во время полевых исследований геологический разрез в районе стоянки Диринг-Юрях заново изучили. Участники экспедиции отобрали образцы почвы и культурного слоя. Для определения точного возраста специалисты ознакомятся со взятым материалом, работы будут проводить с использованием новейшего оборудования.

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Комментарии (4)

Хорошъ
Если это радиоуглеродный анализ, то там нужно смотреть на загрязнения низкорадиоактивным углеродом из битумных озёр. Или сель мог быть.
Ещё про неандертальцев не надо забывать.
hedgehog_
два миллиона или четыреста тыщ. всего-то нулик - как наш любимый один вечный пересидент
hal9000
А из болота можно ченибудь выкопать??..просто я знаю место где предположительно может немецкое золото спрятано..правда оно не немецкое а наше..просто немцы стащили..
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