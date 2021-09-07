Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц», на 610-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись «ГАЗель» и грузовик. Судя по фото, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область», обломки машин полностью перегородили проезд в сторону Петербурга.
По предварительным данным, тяжелых травм в ДТП никто не получил. Движение на участке полностью перекрыто. Организован съезд на 545-й километр трассы М-10, также можно воспользоваться разворотами на 601-м и 575-м километрах М-11. По данным «Яндекс.Пробок», затор на «Неве» в сторону Петербурга растянулся уже почти на 4 километра.
По данным на 14:10, движение по трассе в сторону Петербурга запущено по одной полосе. (Новость дополнена в 14:13.)