Давно пора фурам проезд по платным трассам, в том числе по М11, раза в 3-4 повышать. Для них есть М10, пусть там и ездят. Тем более сейчас там за рулем не профи, как раньше, а процентов 90 балбесов, которым страшно даже доверить тележки собирать у магазина, а не то что грузовик