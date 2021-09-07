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ДТП с грузовиками полностью перекрыло проезд по М-11 в сторону Петербурга

Скоростная платная трасса М-11 Москва — Петербург оказалась полностью перекрыта в одну сторону из-за аварии в Тосненском районе Ленинградской области днем 7 сентября.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц», на 610-м километре трассы М-11 «Нева» столкнулись «ГАЗель» и грузовик. Судя по фото, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область», обломки машин полностью перегородили проезд в сторону Петербурга.

По предварительным данным, тяжелых травм в ДТП никто не получил. Движение на участке полностью перекрыто. Организован съезд на 545-й километр трассы М-10, также можно воспользоваться разворотами на 601-м и 575-м километрах М-11. По данным «Яндекс.Пробок», затор на «Неве» в сторону Петербурга растянулся уже почти на 4 километра.

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По данным на 14:10, движение по трассе в сторону Петербурга запущено по одной полосе. (Новость дополнена в 14:13.)

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Комментарии (5)

Zloi_prohozhiy
Давно пора фурам проезд по платным трассам, в том числе по М11, раза в 3-4 повышать. Для них есть М10, пусть там и ездят. Тем более сейчас там за рулем не профи, как раньше, а процентов 90 балбесов, которым страшно даже доверить тележки собирать у магазина, а не то что грузовик
Ser_N0771
тут бы как раз пригодился съезд в Любань, а так все кто проехал Мясной бор (40 км от ДТП) велком в пробку...
hal9000
Не не не..Фурам как раз на м11 и место..мне не нравится эта трасса ..поэтому ..а фурам как раз там хорошо..на м10 фуры держат всех поэтому обгоны затруднены..а на м11 как раз они идут справа и пожалуйста спокойно их обгоняешь..так что никаких м10..
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