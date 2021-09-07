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Чтобы его разглядеть, вам нужен Instagram. В Московском зоопарке появился необычный обитатель

Невидимый жук поселился в Московском зоопарке в рамках нового арт-проекта

В Московском зоопарке появилось новое «насекомое» — жук-электропряд. Среди других обитателей он явно выделяется.

В частности, как сообщили 7 сентября в пресс-службе зверинца, жук «поселился» не в закрытом павильоне, а прямо на открытом воздухе — на круге катания, между волками и скалой хищных птиц. Более того, он невидим. Чтобы разглядеть жука-электропряда, посетителям понадобится смартфон с последней версией Instagram.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
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Как пояснили в Московском зоопарке, на самом деле, жук-электропряд является арт-объектом — он обитает в дополненной реальности. Его создал художник Аристарх Чернышев, в видении которого это замысловатый синтетический организм, который получает «зелёную» энергию без сжигания природных ресурсов — то есть максимально экологично.

Жук-электропряд появился в рамках проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города», который проходит с 7 сентября по 31 октября на центральных улицах и площадях столицы, в Коломенском, Кусково, Нескучном саду и саду Эрмитаж, Музее Москвы и Музее космонавтики, а также в Московском зоопарке. В ближайшее время организаторы анонсировали появление и других необычных объектов.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

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