11 ударов ножом за 300 рублей и футляр с очками. Почти четверть века проведет в колонии убийца пенсионерки в Александрино

Неоправданная жестокость к жертвам ограбления надолго вернула в колонию Андрея Максимова. На дело он пошел через четыре дня после возвращения из мест не столь отдаленных.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 сентября, Максимов помимо убийства 74-летней пенсионерки обвинялся еще в серии грабежей и разбойных нападений. Все его жертвы были немолоды, и он не ожидал от них сопротивления, тем не менее последние копейки отнимал, добивая жертву ножом.



Так, чтобы вырвать из рук пенсионерки в Александрино 23 июня прошлого года сумку, в которой было 300 рублей, пластиковый футляр для очков и два флакона с таблетками, он 11 раз ударил её ножом. Женщина от полученных ран скончалась в больнице. 30 июня он чуть не задушил еще одну пожилую даму из-за сумки, в которой был дешевый мобильный, зонт, 2 тысячи рублей и шкатулка с изображением храма Спаса Воскресения Христова стоимостью не менее 52,15 рубля.

