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11 ударов ножом за 300 рублей и футляр с очками. Почти четверть века проведет в колонии убийца пенсионерки в Александрино

Суд в Петербурге приговорил к 20 годам в колонии и 3 млн штрафа убийцу пенсионерки в парке Александрино

Неоправданная жестокость к жертвам ограбления надолго вернула в колонию Андрея Максимова. На дело он пошел через четыре дня после возвращения из мест не столь отдаленных.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 сентября, Максимов помимо убийства 74-летней пенсионерки обвинялся еще в серии грабежей и разбойных нападений. Все его жертвы были немолоды, и он не ожидал от них сопротивления, тем не менее последние копейки отнимал, добивая жертву ножом.

Так, чтобы вырвать из рук пенсионерки в Александрино 23 июня прошлого года сумку, в которой было 300 рублей, пластиковый футляр для очков и два флакона с таблетками, он 11 раз ударил её ножом. Женщина от полученных ран скончалась в больнице. 30 июня он чуть не задушил еще одну пожилую даму из-за сумки, в которой был дешевый мобильный, зонт, 2 тысячи рублей и шкатулка с изображением храма Спаса Воскресения Христова стоимостью не менее 52,15 рубля.

От действий грабителя пострадали еще три женщины, которые лишились покоя и имущества на суммы 4 500 рублей, 6 673 рубля и 6 845,40 рубля.

Максимов на суде вину признал полностью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. По совокупности приговоров — 21 год 10 месяцев в ИК особого режима. Ему также присудили штраф в счет возмещения морального вреда в размере 3 млн рублей в пользу родственницы погибшей пенсионерки.

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Комментарии (14)

AlBerkut
Какие же гуманные законы в РФ...
Тут вполне себе применима ч. 2 ст. 105 УК РФ, а по ней и ПыЖик можно впаять. А таким... Хотя нет, лучше попытку побега, не удачную, и вертухая меткого...
156028602
Так для такого биомусора тюрьма- дом родной, ему на воле не комфортно. Зачем выпускать и жизнь честным гражданам портить, пусть в тюрьме дохнет, как вшивая тварь...
Хорошъ
Что-то колония не перевоспитала.
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