Подростки на Алтае облили бензином сверстника и подожгли

Врачи спасают 14-летнего жителя города Горняк, получившего 50-процентный ожог тела.
Как сообщает 7 сентября СУ СК по Алтайскому краю, воскресным вечером, 5 сентября, подросток находился во дворе с двумя приятелями-сверстниками, и один из них из шалости облил одежду товарища бензином, а затем поджёг рядом с ним зажигалку. Пострадавший был доставлен в медучреждение, сейчас угрозы его жизни нет. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что подростки «нюхали бензин в гараже, он [пострадавший] их начал выпроваживать, они его облили бензином, подожгли». Мальчик «закрыл гараж и пришёл домой, и мать уже вызвала скорую». Состояние его было таково, что для транспортировки в Барнаул вызывали вертолёт.