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Подростки на Алтае облили бензином сверстника и подожгли

Врачи спасают 14-летнего жителя города Горняк, получившего 50-процентный ожог тела.

Как сообщает 7 сентября СУ СК по Алтайскому краю, воскресным вечером, 5 сентября, подросток находился во дворе с двумя приятелями-сверстниками, и один из них из шалости облил одежду товарища бензином, а затем поджёг рядом с ним зажигалку. Пострадавший был доставлен в медучреждение, сейчас угрозы его жизни нет. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что подростки «нюхали бензин в гараже, он [пострадавший] их начал выпроваживать, они его облили бензином, подожгли». Мальчик «закрыл гараж и пришёл домой, и мать уже вызвала скорую». Состояние его было таково, что для транспортировки в Барнаул вызывали вертолёт.

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Комментарии (9)

dragvs
"по неосторожности" в России облили бензином и подожгли, хорошо что не из обреза в голову выстрелили.
chip1
Нюхали бензин в гараже... Все три подростка в той или иной степени опасны для общества и один уже в меньшей степени, это плохо для него, но неплохо для общества. А вообще на Алтае красивые места, Путин там вооот такенных щук выуживал!
Romul1960
Не читайте советских газет перед обедом говорил профессор Преображенский в "Собачьем сердце".. перефразируя не смотрите федеральное ТВ и читайте маргинальные интернетовские СМИ.
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