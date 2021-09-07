Куба отменяет ПЦР-тесты для россиян, в планах признание «Спутника V»

Власти Кубы собираются отменить требование о двойном ПЦР-тестировании на COVID-19 для иностранных туристов. Об этом 7 сентября сообщает АТОР.



Условия въезда для путешественников изменят с 15 сентября. После этого упор будет делаться на выявление симптомов COVID-19. Тесты для туристов станут выборочными. Сейчас же россияне должны сделать два теста — до полета и по прибытии на остров.



Кроме того, Куба готовится признавать иностранные сертификаты о вакцинации. Советник по туризму посольства Кубы Хуан Карлос Эскалона заверил, что «с большой долей вероятности» прививка «Спутником V» также будет признаваться.

