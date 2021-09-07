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Противники вакцинации закидали камнями премьера Канады

Разъяренные демонстранты стали кидать в лидера Либеральной партии Канады камни после предвыборного мероприятия в Онтарио. Об этом 7 сентября сообщает издание The Global News.

Напавшие на премьера канадцы выкрикивали лозунги против вакцинации и оскорбления в адрес Джастина Трюдо. Служба безопасности спасла политика и помогла усадить его в автобус.

«Я мог быть ранен» — так происшествие прокомментировал сам премьер.

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Комментарии (5)

Pilat
Как же так?
А что канадские бандеровцы его не защищают?
Piter Russo
Трюдо в Канаде и без этого не слишком популярен.. на публичных мероприятиях в бронежилете ходит.
zzz34
Вот это Люди
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