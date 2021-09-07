Разъяренные демонстранты стали кидать в лидера Либеральной партии Канады камни после предвыборного мероприятия в Онтарио. Об этом 7 сентября сообщает издание The Global News .

Напавшие на премьера канадцы выкрикивали лозунги против вакцинации и оскорбления в адрес Джастина Трюдо. Служба безопасности спасла политика и помогла усадить его в автобус.

«Я мог быть ранен» — так происшествие прокомментировал сам премьер.