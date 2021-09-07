Разъяренные демонстранты стали кидать в лидера Либеральной партии Канады камни после предвыборного мероприятия в Онтарио. Об этом 7 сентября сообщает издание The Global News.
#Canada PM Justin Trudeau pic.twitter.com/jaJyWxFOm8— Nicole Elisei (@EliseiNicole) September 7, 2021
Напавшие на премьера канадцы выкрикивали лозунги против вакцинации и оскорбления в адрес Джастина Трюдо. Служба безопасности спасла политика и помогла усадить его в автобус.
«Я мог быть ранен» — так происшествие прокомментировал сам премьер.