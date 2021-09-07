Умер художник-постановщик Кремля Борис Краснов

Российский художник-сценограф Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет в Москве 7 сентября.
«К сожалению, в 01:17 умер от последствий инсульта, — рассказал ТАСС его адвокат Александр Добровинский. — Выражаю соболезнования родным и близким».
Борис Краснов (Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве. В 2000 году он был назначен художником-постановщиком Кремлёвского дворца. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны, он автор более 3,5 тысячи проектов, оформлял концерты, телепрограммы, фестивали, сотрудничал с Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко, Валерием Леонтьевым, Львом Лещенко, Иосифом Кобзоном, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими артистами. Снял фильм-концерт Людмилы Гурченко «Люблю». С 1991 года режиссировал «Рождественские встречи Аллы Пугачевой» и шоу Валерия Леонтьева.