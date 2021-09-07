Как сообщили в надзорном органе 7 сентября, в ходе проведённой проверки было установлено, что номинально детский клуб без действующего договора водопользования использует акваторию озера Безымянное для оказания платных услуг по катанию на вейкборде. При этом воспользоваться водным аттракционом за деньги могут не только воспитанники клуба, но и в принципе все желающие.

Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры, также материалы проверки направлены в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Виновных хотят привлечь сразу по трём статьям КоАП: самовольное занятие водного объекта, несоблюдение экологических требований и несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.



Ранее «Фонтанка» писала, что природоохранная прокуратура в Петербурге совместно с управлением Росреестра и профильным комитетом приостановили выделение участков под жилое строительство у кромки Нижнего Суздальского озера в Озерках.

