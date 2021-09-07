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Прокуратура в Петербурге наказала детский клуб за незаконный платный вейкборд

Прокуратура потребовала устранить нарушения при использовании акватории озера Безымянное

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга внесла представление об устранении нарушений в адрес ООО «Северо-Западный детско-юношеский воднолыжный спортивный клуб».

Как сообщили в надзорном органе 7 сентября, в ходе проведённой проверки было установлено, что номинально детский клуб без действующего договора водопользования использует акваторию озера Безымянное для оказания платных услуг по катанию на вейкборде. При этом воспользоваться водным аттракционом за деньги могут не только воспитанники клуба, но и в принципе все желающие.

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Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры, также материалы проверки направлены в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Виновных хотят привлечь сразу по трём статьям КоАП: самовольное занятие водного объекта, несоблюдение экологических требований и несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее «Фонтанка» писала, что природоохранная прокуратура в Петербурге совместно с управлением Росреестра и профильным комитетом приостановили выделение участков под жилое строительство у кромки Нижнего Суздальского озера в Озерках.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Прокуратура всё время занимается какой-то чушью. Обращения граждан игнорирует. Бесполезное ведомство.
Vladimir Chaos
Руки прочь от вейк-станции! Если на south wake наедут - это создаст опасный прецедент. Дальше наедут и на другие станции и начавший активно развиваться вейкбординг в Петербурге и области умрет! Редакция Фонтанки, вступитесь пожалуйста сам вейкбордист, могу помочь с подготовкой материала про вейкбординг.
Софокл Аристархович
Видимо кто-то сообщил, что "денежки - тю-тю... мимо проплывают". Обидочка, печалька! ;(
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