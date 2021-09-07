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Плывёт груша, нельзя скушать. Через Большой порт Петербурга разрешили транзит санкционных товаров

Транзит санкционных товаров разрешён через три морских порта России

Большой порт Петербурга, а также порты Владивосток и Восточный получили право обработки санкционных товаров, проходящих транзитом через российские воды. Это следует из сообщения оператора системы отслеживания транзита санкционных товаров ООО «Центр развития цифровых платформ».

Перечисленные порты расположены на маршруте перемещения товаров из Евросоюза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Через порт Владивосток проходят торговые пути из США в Монголию и страны Центральной Азии, отмечает ЦРПИ.

Ранее транзит санкционки разрешили через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска. В апреле 2020 года Минтранс запустил пилотный проект по транзиту санкционных грузов с навигационными пломбами через порты РФ.

В проекте постановления правительства сообщалось, что изменения будут способствовать привлечению в Российскую Федерацию от 10 до 15% от общего объема таких перевозок.

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Комментарии (6)

Dimitry Antonov
Страна под санкциями и контрсанциями, а министр иностранных дел в Эрмитаже тик-токеров и им подобных патриотизму учит. Зазеркалье просто какое-то. А с другой стороны, это разрешение на транзит запрещенных в России продуктов лишь подчеркивает тот факт, что запрет на них был введен не качестве давления на иностранных производителей и в ответ на санкции, а для лоббизма интересов нескольких наших агромонополий, связанных с коррумпированными высокопоставленными чиновниками. В ущерб интересов рядовых граждан - потребителей.
***_555
Почём будет масло Валио из Улан-Батора?
265056402
Вы продоёте котрабандов?
Нет, только показываю.
Досадное.
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