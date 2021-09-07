Плывёт груша, нельзя скушать. Через Большой порт Петербурга разрешили транзит санкционных товаров

Перечисленные порты расположены на маршруте перемещения товаров из Евросоюза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Через порт Владивосток проходят торговые пути из США в Монголию и страны Центральной Азии, отмечает ЦРПИ.



Ранее транзит санкционки разрешили через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска. В апреле 2020 года Минтранс запустил пилотный проект по транзиту санкционных грузов с навигационными пломбами через порты РФ.



В проекте постановления правительства сообщалось, что изменения будут способствовать привлечению в Российскую Федерацию от 10 до 15% от общего объема таких перевозок.

