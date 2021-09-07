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Три веселых вора по строительным лесам забрались в квартиру в центре Петербурга, а потом пугали прохожих пистолетом

Неравнодушный пешеход на 6-й Красноармейской спас имущество петербуржца от воров-скалолазов

Звонок очевидца помог полицейским Адмиралтейского района оперативно задержать воров, забравшихся в квартиру по строительным лесам. Хозяин дома обнаружил кражу лишь на следующий день.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 сентября, накануне в полицию Адмиралтейского района обратился 22-летний житель дома 8 по 6-й Красноармейской улице. Он сообщил о краже из квартиры. Полицейские обрадовали мужчину тем, что еще 5 сентября задержали воров.

По данным нашего издания, около трех дня в полицию обратился очевидец, который сообщил, что мужчина забрался по строительным лесам на второй этаж, залез в окно и вытащил оттуда большой плазменный телевизор. После чего передал стоящим внизу двум товарищам.

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По словам очевидца, троица была скорее всего пьяна. Тот, кто вытаскивал телевизор, стоя на лесах, несколько раз вынимал из-за пояса предмет, похожий на пистолет, целился в прохожих и смеялся.

Уже в 15:15 наряд полиции на 11-й Красноармейской задержал мужчину, несущего телевизор, и доставил его в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Комментарии (6)

nuga
Три дурака.
DimDimych
Телевизор точно был плазменный? Их уже лет 15 наверное не производят.
vml1
Сколько же полудурков развелось.
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