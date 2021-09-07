Звонок очевидца помог полицейским Адмиралтейского района оперативно задержать воров, забравшихся в квартиру по строительным лесам. Хозяин дома обнаружил кражу лишь на следующий день.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 сентября, накануне в полицию Адмиралтейского района обратился 22-летний житель дома 8 по 6-й Красноармейской улице. Он сообщил о краже из квартиры. Полицейские обрадовали мужчину тем, что еще 5 сентября задержали воров.



По данным нашего издания, около трех дня в полицию обратился очевидец, который сообщил, что мужчина забрался по строительным лесам на второй этаж, залез в окно и вытащил оттуда большой плазменный телевизор. После чего передал стоящим внизу двум товарищам.