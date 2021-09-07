Звонок очевидца помог полицейским Адмиралтейского района оперативно задержать воров, забравшихся в квартиру по строительным лесам. Хозяин дома обнаружил кражу лишь на следующий день.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 сентября, накануне в полицию Адмиралтейского района обратился 22-летний житель дома 8 по 6-й Красноармейской улице. Он сообщил о краже из квартиры. Полицейские обрадовали мужчину тем, что еще 5 сентября задержали воров.
По данным нашего издания, около трех дня в полицию обратился очевидец, который сообщил, что мужчина забрался по строительным лесам на второй этаж, залез в окно и вытащил оттуда большой плазменный телевизор. После чего передал стоящим внизу двум товарищам.
По словам очевидца, троица была скорее всего пьяна. Тот, кто вытаскивал телевизор, стоя на лесах, несколько раз вынимал из-за пояса предмет, похожий на пистолет, целился в прохожих и смеялся.
Уже в 15:15 наряд полиции на 11-й Красноармейской задержал мужчину, несущего телевизор, и доставил его в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».