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У «Любимой шавермы» на юге Петербурга двое мужчин выясняли отношения с помощью пистолета

Менеджер компании задержан за хулиганскую стрельбу на улице Адмирала Трибуца

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В Красносельском районе полиция задержала менеджера, устроившего стрельбу на улице.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 сентября, о выстрелах, которые до него не долетели, в полицию Петербурга накануне около половины шестого вечера сообщил 40-летний мужчина. По его словам, неизвестный направил на него пистолет у дома 8 по улице Адмирала Трибуца, где расположен ряд заведений, в том числе и «Любимая шаверма», и один раз нажал на курок. Заявитель остался цел.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий опергруппой Красносельского УМВД был задержан неметкий стрелок — 44-летний менеджер одной из петербургских компаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Полицейскими был изъят травматический пистолет. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (1)

Ruth D. Armstead
"о выстрелах, которые до него не долетели," - Фонтанелло!! Жги!!!
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