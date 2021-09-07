В Красносельском районе полиция задержала менеджера, устроившего стрельбу на улице.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 сентября, о выстрелах, которые до него не долетели, в полицию Петербурга накануне около половины шестого вечера сообщил 40-летний мужчина. По его словам, неизвестный направил на него пистолет у дома 8 по улице Адмирала Трибуца, где расположен ряд заведений, в том числе и «Любимая шаверма», и один раз нажал на курок. Заявитель остался цел.



В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий опергруппой Красносельского УМВД был задержан неметкий стрелок — 44-летний менеджер одной из петербургских компаний.

