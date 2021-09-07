В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет

В многокамерной гробнице на Оркнейских островах в Шотландии археологи нашли два таинственных полированных шара. Из возраст оценивается более чем в 4 тысячи лет. Об этом 7 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.



Учёные из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии ведут раскопки на острове в заливе Треснесс с 2017 года. Они очень спешат, так как гробница эпохи неолита быстро разрушается. Кроме шаров они нашли останки людей и животных, керамику и каменные ножи, молотки, наконечники, крышки для горшков и другие артефакты.

