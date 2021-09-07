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В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет

В многокамерной гробнице на Оркнейских островах в Шотландии археологи нашли два таинственных полированных шара. Из возраст оценивается более чем в 4 тысячи лет. Об этом 7 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Учёные из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии ведут раскопки на острове в заливе Треснесс с 2017 года. Они очень спешат, так как гробница эпохи неолита быстро разрушается. Кроме шаров они нашли останки людей и животных, керамику и каменные ножи, молотки, наконечники, крышки для горшков и другие артефакты.

Шары диаметром около пяти сантиметров имеют идеальную сферическую форму и, по словам учёных, красивую отделку. Для чего они предназначались, пока непонятно. Возможно, их использовали для ритуалов и гаданий, или для обработки кожи, или как оружие, или даже для перемещения строительных блоков. Всего на Оркнейских островах обнаружено около 20 подобных шаров. Это «потрясающая находка», считают археологи.

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