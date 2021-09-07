Камера видеонаблюдения в Красном Селе зафиксировала ночную аварию. Водитель вёл себя не вполне адекватно.
Как сообщает 7 сентября «Транспортный коллапс. Красное Село», вчера за полчаса до полуночи водитель «Жигулей» вырулил на проспект Ленина с прилегающей территории, от «Дикси», но сделал это так, что его машину развернуло и ударило об ограждение на встречной полосе. «Наступает ночь, и на улицы города выплёскиваются неадекватные водители», — отмечается в сообщении. Встречный автомобиль чудом избежал столкновения.
После ДТП из ВАЗа вылезли водитель и пассажиры, осмотрелись, сели обратно и через минуту скрылись с места происшествия по встречке. По словам очевидца, в машине находилась молодая компания — по виду школьники.