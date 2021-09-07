Осталось «неизгладимо обезображено» лицо. Перед судом предстанет ярославец, избивавший сыновей

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Его обвиняют в истязании своих сыновей, сообщает 6 сентября региональный Следственный комитет.
По версии следствия, мужчина в своей квартире систематически бил детей — 8, 10 и 12 лет — руками, ногами и разными предметами. Так он пытался заставить их беспрекословно слушаться, «имея извращенное понятие о методах и целях воспитания». Всем троим он причинил вред здоровью разной степени тяжести, у двоих мальчиков осталось «неизгладимо обезображено» лицо.
Мужчину обвиняют по п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», ст. 156 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». Уголовное дело направили в суд.