Необычную компанию заметили в петербургской подземке вечером 6 сентября. В переходе между «Невским проспектом» и «Гостиным двором» прогуливался мужчина с вороном на плече, сообщает корреспондент «Фонтанки».



Одет хозяин птицы был щеголевато: костюм с галстуком дополнял цилиндр. Ворону никаких украшений не требовалось: восседая на плече спутника, он и без того выглядел солидно и гордо. Предположительно, парочка участвовала в каких-то съемках.