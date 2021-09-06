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Мужчина, цилиндр и ворон. Франты-полуночники посетили петербургское метро

Необычную компанию заметили в петербургской подземке вечером 6 сентября. В переходе между «Невским проспектом» и «Гостиным двором» прогуливался мужчина с вороном на плече, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Одет хозяин птицы был щеголевато: костюм с галстуком дополнял цилиндр. Ворону никаких украшений не требовалось: восседая на плече спутника, он и без того выглядел солидно и гордо. Предположительно, парочка участвовала в каких-то съемках.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Ранее «Фонтанка» рассказывала о работнике шиномонтажной мастерской, вороне и кошке, которые любят вместе гулять по улицам Петербурга.

Фото: «Фонтанка.ру»

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