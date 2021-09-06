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Глава «Сириуса» предложила изменить порядок проведения конкурсов на исследования, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на ученых

Изменить регламент проведения конкурсов на научные исследования, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на ученых и повысить эффективность их работы предложила руководитель образовательного центра «Сириус» и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. Руководитель «Сириуса» 6 сентября посетила Петербург и встретилась со специалистами Института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ), входящего в состав Курчатовского института.

По текущему регламенту, деньги на исследования поступают под конец года. Отчитаться за них также необходимо до конца года, что требует сочетать большие объемы исследовательской и бумажной работы, которую нужно выполнить в короткий срок. Елена Шмелева отметила, что специалистов нередко наказывают за формальные недочеты в сопроводительных документах.

«Нужно изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования. Проводить их либо в первом полугодии текущего года, либо, если необходимо провести их в конце года, сдвигать сроки предоставления отчетности на следующий год. Мы должны снизить бюрократическую нагрузку на наших ученых и исследователей, это напрямую связано с эффективностью их основной, научной деятельности», — сказала руководитель «Сириуса».

Руководитель отделения молекулярной и радиационной биофизики ПИЯФ Андрей Коневега указал, на положительный опыт в Курчатовском институте, когда программу внутренних грантов сместили на июнь. «Это оказалось всем удобно. Ничего, кроме даты в конкурсной документации, менять не потребовалось», — отметил он.

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