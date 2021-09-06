Руководство «Аэрофлота» просят не отстранять непривитых пилотов

В обращении указано, что в «Аэрофлоте» провели информационную работу среди сотрудников, а также организовали вакцинацию — согласно постановлению главного санитарного врача по Москве «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Председатель Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов публично обратился к гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову. Он просит не отстранять от работы непривитых от коронавируса пилотов, как следует из текста, опубликованного на сайте профсоюза 6 сентября.

«В ПАО «Аэрофлот» все эти мероприятия выполнены, поэтому каких-либо санкций со стороны Роспотребнадзора быть не может, даже если бы никто из работников не привился, тем более, что 84% при необходимых 60%, привились», — говорится в сообщении.

Дельдюжов просит отменить приказы об отстранении и вернуть пилотов к работе — ведь, помимо прочего, болеть коронавирусом и распространять его могут и привитые люди.



В «Аэрофлоте» отметили, что за все время за отказ привиться отстранили шесть пилотов, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. По словам Дельдюжова, в профсоюз обратились около десяти пострадавших летчиков.

В июле авиакомпании просили отменить обязательную вакцинацию и прохождение ПЦР-тестов для сотрудников. Они указывали, что при постоянных перелетах в регионы с разными «антиковидными» требованиями невозможно обеспечивать работников новыми тестами каждые три дня.