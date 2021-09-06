Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Встреча проходила в Петербурге 6 сентября.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 7:2. Голы за СКА забили Михаил Воробьев (3 минута), Антон Бурдасов (9 — в большинстве), Данила Моисеев (13), Кирилл Марченко (28, 60 — в большинстве), Андрей Кузьменко (31), Евгений Тимкин (41) и Матвей Мичков (51, 58 — обе в большинстве). Отметим, что для 16-летнего Мичкова это были первые шайбы на уровне КХЛ. Помимо этого, юный хоккеист отметился результативной передачей в эпизоде с девятым голом Кирилла Марченко.
16 лет! Первый гол в КХЛ!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 6, 2021
МАТВЕЙ МИЧКОВ! pic.twitter.com/oK8BNjg2tD
«Адмирал» на это ответил голами Дмитрия Саюстова (35) и Вячеслава Ушенина (44 — в большинстве).
СКА пока идет в регулярном чемпионате КХЛ без потерь: три победы в трех стартовых матчах. Следующая игра пройдет также в Петербурге против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.