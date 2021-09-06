Пеле сообщил, что перенес операцию по удалению опухоли

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли. О хирургическом вмешательстве 80-летний экс-спортсмен рассказал в Instagram 6 сентября.



Пеле сообщил, что опухоль обнаружили во время планового обследования, а сама операция прошла в минувшую субботу, 4 сентября.



Пеле известен по выступлениям за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

