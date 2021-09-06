Футбольным болельщикам разрешили посещать выездные матчи еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил болельщикам гостевых команд посещать матчи еврокубков и национальных сборных. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе организации Футбольных болельщиков Европы (FSE).
Болельщики смогут приезжать на выездные игры уже со следующей недели при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введенных властями соответствующих стран.
На следующей неделе пройдут первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.