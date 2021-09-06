В суде решат, надо ли у петербургского забора рубить яблоню

Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга 6 сентября, истцы — собственники земли в Новой Ижоре, на смежных «квадратах» живут ответчики. На территории предполагаемых обидчиков посажено дерево, ветви которого не только затеняют участок, но и осыпают его листвой. По тексту недовольных дачников, именно из-за этого их забор не просыхает и гниет. Кстати, подкрасить его также хлопотно — мешают расположенные рядом кусты малины (до самих ягод разбирательство еще не докатилось).

Городской суд Петербурга принял апелляцию на решение Пушкинского районного суда по иску петербуржцев сразу к трем жителям города. «Фонтанка» узнала требование — выкорчевать дерево вблизи забора.

Заявители попросили суд обязать соседей выкорчевать надоевшую растительность, а также взыскать с ответчиков понесенные по этому мощному делу судебные издержки.



Между тем представленные истцами фотографии не доказывают, что ветви яблони на земельном участке ответчиков располагаются над территорией истцов. Наличие отростков растения над территорией — минимальное.



Сомнительными суду показались и выводы привлеченного к решению спора специалиста (инженера-строителя). Его заключение о том, что яблоня высотой 4,5 метра способствует затенению участка истцов и ведет к истощению почвы, — предположительное. Оно сделано без проведения специальных исследований.



В первой инстанции отказали. Так родилась апелляционная жалоба. Ничего страшного, еще есть время на кассацию, а потом можно дойти и до Пленума Верховного суда РФ.

