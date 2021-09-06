В Москве из-за задымления на станции метро «Проспект Вернадского» проводилась эвакуация. Об этом 6 сентября сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный дептранс.
Сейчас все пассажиры уже выведены на улицу. Станция закрыта на вход, поезда проезжают ее без остановки.
По данным РИА Новости, возгорание произошло на «красной» линии в вагоне поезда, который шел в сторону центра. Причиной стало короткое замыкание. Огонь почти сразу потушили.
UPD: В 18:58 станцию «Проспект Вернадского» открыли для пассажиров. Движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено.