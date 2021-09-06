В Москве из-за задымления на станции метро «Проспект Вернадского» проводилась эвакуация. Об этом 6 сентября сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный дептранс.



Сейчас все пассажиры уже выведены на улицу. Станция закрыта на вход, поезда проезжают ее без остановки.

