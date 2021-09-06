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«Русал» готов эвакуировать персонал из Гвинеи в случае эскалации конфликта

«Русал» готов к эвакуации своего российского персонала из Гвинеи в случае дальнейшей эскалации политической нестабильности в стране.

«В связи с событиями, происходящими в Гвинейской Республике, «Русал» сообщает, что в настоящее время компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов. В настоящее время компания работает в тесном контакте с посольством России в Гвинее», — сообщили в «Русал» ТАСС 6 сентября.

В Гвинее «Русал» владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.

Ранее лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заверил иностранных инвесторов и партнеров, что новые власти страны выполнят свои обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать свою деятельность.

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего президента Альфы Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию, распустили правительство, назначили военных губернаторов, ввели комендантский час.

Государственный переворот в Гвинее повлиял на стоимость алюминия, которая побила рекорд 2011 года. Мировой рынок на 20% зависит от поставок бокситов из этой страны.

Основатель «Русала» Олег Дерипаска, акции компании которого выросли более чем на 14% на фоне событий в Гвинее, заявил, что ситуация в этой стране может серьезно встряхнуть рынок алюминия.

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Комментарии (1)

Mikkä Karhunen
Гвинея страна которая не признала ковид
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