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Садовую и набережную Фонтанки будут перекрывать для съемок фильма

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Киносъемки изменят схему движения в центре Петербурга 10 и 11 сентября. Помимо перекрытия движения, на нескольких улицах временно запретят парковаться.

Как сообщает 6 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 22:00 10 сентября до 3:00 11 сентября будет перекрыт проезд по Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева. Также будут приостанавливать движение на нечетной стороне набережной Фонтанки от Старо-Калинкина моста до Садовой улицы, но не более чем на 10 минут в час. Там будут снимать драму «Свободные отношения» про супругов, которые несчастливы в браке, но не хотят разводиться из-за ребенка и решают попробовать свободные отношения.

Помимо перекрытий, с 8:00 9 сентября до 3:00 11 сентября из-за съемок будет запрещена остановка транспорта на Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева, четной стороне набережной канала Грибоедова от Садовой улицы до дома 174 и нечетной стороне набережной Фонтанки от Садовой улицы до Калинкина переулка.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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Комментарии (2)

bluxer
Если отношения свободные, то зачем набережную перекрывать?
lyolik
Киношники со своей поделкой "Воланд" уже достали город перекрывать...(
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