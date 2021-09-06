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Аппарат Кузнецовой подготовил документы для возвращения из Сирии 123 российских детей

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой подготовил документы, которые будут использованы для возвращения на родину из Сирии 123 российских детей.

Ранее обращения о готовности вывезти детей на родину неоднократно направляли в адрес администраций лагерей беженцев в Сирии.

«Несмотря на то, что темпы возвращения детей не такие быстрые, к которым мы готовы, которые мы видим, что можем реализовать, мы будем этим заниматься до последнего вывезенного ребенка. Сейчас 123 комплекта документов уже готовы для этих детей», — цитирует 6 сентября Кузнецову ТАСС.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по возвращению из Ирака и Сирии несовершеннолетних граждан РФ. За четыре года на родину приехали более 340 детей.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Это там "ограниченный контингент" развлекается? Откуда они там взялись-то?
pila_grigoryeva
с каких пор сирийцы стали россиянами
скоро вся африка будет записана в расияни
мухомор
конечно, надо везти их сюда.
ведь 100% это будущие Ломоносовы, Менделеевы, Пироговы и Королёвы.
а вовсе не Умаровы, Басаевы и прочие Радуевы и Бараевы.
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