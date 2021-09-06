Аппарат Кузнецовой подготовил документы для возвращения из Сирии 123 российских детей

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой подготовил документы, которые будут использованы для возвращения на родину из Сирии 123 российских детей.



Ранее обращения о готовности вывезти детей на родину неоднократно направляли в адрес администраций лагерей беженцев в Сирии.



«Несмотря на то, что темпы возвращения детей не такие быстрые, к которым мы готовы, которые мы видим, что можем реализовать, мы будем этим заниматься до последнего вывезенного ребенка. Сейчас 123 комплекта документов уже готовы для этих детей», — цитирует 6 сентября Кузнецову ТАСС.

