FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

За лето в Петербурге рассмотрено более 1,4 тысячи административных дел о нарушении ковид-ограничений

За минувшее лето городские суды рассмотрели более 1,4 тысячи административных дел о нарушении коронавирусных ограничений. Об этом 6 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) было рассмотрено 811 дел, из них 455 с назначением наказания, 44 прекращено, 211 возвращено составителям, 101 направлено по подведомственности.

По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) было рассмотрено 612 дел, из них 280 с назначением наказания, 129 прекращено, 183 возвращено составителям, 20 направлено по подведомственности.

Помимо этого, суды Петербурга запретили к распространению информацию на 30 сайтах, торговавших сертификатами о вакцинации, результатами тестов, справками о наличии антител, медотводами о вакцинации.

«Продажа медицинских документов, в том числе справок об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, а также других инфекций, без надлежащего забора биоматериала и обследования лица, обратившегося за справкой, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — указывают суды.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний