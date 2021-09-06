За лето в Петербурге рассмотрено более 1,4 тысячи административных дел о нарушении ковид-ограничений

За минувшее лето городские суды рассмотрели более 1,4 тысячи административных дел о нарушении коронавирусных ограничений. Об этом 6 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) было рассмотрено 811 дел, из них 455 с назначением наказания, 44 прекращено, 211 возвращено составителям, 101 направлено по подведомственности.
По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) было рассмотрено 612 дел, из них 280 с назначением наказания, 129 прекращено, 183 возвращено составителям, 20 направлено по подведомственности.
Помимо этого, суды Петербурга запретили к распространению информацию на 30 сайтах, торговавших сертификатами о вакцинации, результатами тестов, справками о наличии антител, медотводами о вакцинации.
«Продажа медицинских документов, в том числе справок об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, а также других инфекций, без надлежащего забора биоматериала и обследования лица, обратившегося за справкой, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — указывают суды.