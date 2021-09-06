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Два большегруза столкнулись лоб в лоб на трассе «Скандинавия», на дорогу вылилось топливо

Лобовое ДТП с фурами ограничило движение по трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Серьезная авария с участием грузовиков затрудняет движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти днем 6 сентября. Пробка собралась в обе стороны.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о ДТП поступила около 16:10. На 139-м километре автодороги лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля, и произошел разлив топлива. На фото видно, что как минимум у одной машины серьезно повреждена кабина.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Тем не менее авария обошлась без пострадавших. Сотрудники МЧС и обслуживающей дорогу подрядной организации устраняют последствия ДТП. Инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение на участке, где произошла авария. По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП скопился затор длиной около километра в сторону Петербурга и порядка 1,5 километров в противоположном направлении.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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