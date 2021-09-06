FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Дацик стал многодетным отцом

Российский боец Вячеслав Дацик стал отцом в третий раз. В своём инстаграме он сообщил, что у него родилась дочь.

Ребёнка назвали Златой. Матерью девочки стала Виктория Дацик — PR-директор бойца. От предыдущего брака у Дацика остались двое детей — сын Ярослав и дочь Василиса.

Вячеслав Дацик, или Рыжий Тарзан, известен голым маршем проституток, бегством из психиатрической больницы, откупом хмельной жены у полицейского и незаконным пересечением российско-эстонской водной границы.

Последний «подвиг» привел его в колонию строгого режима под Петербургом. Однако часть срока «поглотило» пребывание в следственном изоляторе, а после суд удовлетворил ходатайство об УДО. Это решение хотела, но не смогла оспорить прокуратура.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265984735
Горожан меньше всего волнуют подробности личной жизни этого биомусора.
Antuan Rokanten
А где его дети от первого брака?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний