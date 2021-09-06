Российский боец Вячеслав Дацик стал отцом в третий раз. В своём инстаграме он сообщил, что у него родилась дочь.



Ребёнка назвали Златой. Матерью девочки стала Виктория Дацик — PR-директор бойца. От предыдущего брака у Дацика остались двое детей — сын Ярослав и дочь Василиса.