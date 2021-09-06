Российский боец Вячеслав Дацик стал отцом в третий раз. В своём инстаграме он сообщил, что у него родилась дочь.
Ребёнка назвали Златой. Матерью девочки стала Виктория Дацик — PR-директор бойца. От предыдущего брака у Дацика остались двое детей — сын Ярослав и дочь Василиса.
Вячеслав Дацик, или Рыжий Тарзан, известен голым маршем проституток, бегством из психиатрической больницы, откупом хмельной жены у полицейского и незаконным пересечением российско-эстонской водной границы.
Последний «подвиг» привел его в колонию строгого режима под Петербургом. Однако часть срока «поглотило» пребывание в следственном изоляторе, а после суд удовлетворил ходатайство об УДО. Это решение хотела, но не смогла оспорить прокуратура.