WhatsApp лишит миллионы людей доступа к приложению

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать часть смартфонов с версиями операционных систем Android 4.0.4 и iOS 9. Такие сведения содержатся в опубликованных требованиях к устройствам пользователей.



Согласно данным на сайте приложения, новые правила пользования мессенджером начнут действовать с 1 ноября 2021 года. С этого дня приложение будет запускаться только на мобильных устройствах и планшетах с системами iOS 10 и новее, а также Android 4.1 и новее.



Владельцам девайсов с более старыми версиями рекомендовали обновить устройство или сохранить историю чатов до начала ноября, чтобы не потерять важную информацию.

