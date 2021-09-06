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WhatsApp лишит миллионы людей доступа к приложению

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать часть смартфонов с версиями операционных систем Android 4.0.4 и iOS 9. Такие сведения содержатся в опубликованных требованиях к устройствам пользователей.

Согласно данным на сайте приложения, новые правила пользования мессенджером начнут действовать с 1 ноября 2021 года. С этого дня приложение будет запускаться только на мобильных устройствах и планшетах с системами iOS 10 и новее, а также Android 4.1 и новее.

Владельцам девайсов с более старыми версиями рекомендовали обновить устройство или сохранить историю чатов до начала ноября, чтобы не потерять важную информацию.

Кроме того, на сайте уточняется, что для работы WhatsApp по-прежнему требуется устройство с наличием SIM-карты и выхода в Интернет.

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Комментарии (4)

Мимопрохожу
Откуда "миллионы" людей с 4-м Андроидом взялись?
ProstoZloy
"для работы WhatsApp по-прежнему требуется устройство с наличием SIM-карты и выхода в интернет."
Похоже, про Nox эти ребята не слышали ;)
07A
О, лучше подаренные президентом 10000 (десять тысяч) рублей на новый девайс потрачу!
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