Ревакцинированным москвичам предложат продлить QR-коды через неделю

Оперштаб Москвы анонсировал запуск сервиса по продлению столичных QR-кодов при ревакцинации. Он будет запущен через неделю.
«Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной. Изначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому ни у кого не должно возникать сложностей с их использованием, ни одного QR-кода с истёкшим сроком на сегодня нет», — сообщил оперштаб 6 сентября в Telegram.
В Москве код используется при посещении мероприятий и учреждений, если это является обязательным условиям для доступа, например на концерты, выставки и иные события.