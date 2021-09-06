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Ревакцинированным москвичам предложат продлить QR-коды через неделю

Оперштаб Москвы анонсировал запуск сервиса по продлению столичных QR-кодов при ревакцинации. Он будет запущен через неделю.

«Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной. Изначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому ни у кого не должно возникать сложностей с их использованием, ни одного QR-кода с истёкшим сроком на сегодня нет», — сообщил оперштаб 6 сентября в Telegram.

В Москве код используется при посещении мероприятий и учреждений, если это является обязательным условиям для доступа, например на концерты, выставки и иные события.

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Комментарии (1)

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Может пора заканчивать с этим шоу под названием маски и ковид. Поставили на уши всю страну - завалили экономику. Хоть бы раскрыли всю информацию по заболевшим - умершим... Кто они по национальности и по возрасту... Мне 69 будет в этом месяце. Переболел короной за три дня. Лечился дома только парацетамолом и дексаметазоном...
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