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Поезд из Москвы увез замешкавшихся литовских таможенников в Калининград

Литва расследует, как таможенники по ошибке уехали в Калининград на поезде. Об этом 6 сентября рассказал пресс-секретарь литовской таможни Витас Волунгявичюс в комментарии Delfi.

По его словам, в пятницу, 3 сентября, в Кибартай двое таможенников проверяли поезд «Москва — Калининград» и не успели покинуть состав, тогда как их коллеги из пограничной службы вернулись. Поезд привез их в Калининград, где о них позаботилась российская сторона. Уже в воскресенье они были дома.

Литва теперь занимается расследованием ЧП, так как «поезд может уехать только с разрешения таможни».

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Комментарии (2)

Alex_D
Ну а как же незаконный переход Российской границы?
Геннадий Иванов
- а теперь до Вильнюса далеко?
- теперь далеко.
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