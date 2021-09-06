Поезд из Москвы увез замешкавшихся литовских таможенников в Калининград

Литва расследует, как таможенники по ошибке уехали в Калининград на поезде. Об этом 6 сентября рассказал пресс-секретарь литовской таможни Витас Волунгявичюс в комментарии Delfi.



По его словам, в пятницу, 3 сентября, в Кибартай двое таможенников проверяли поезд «Москва — Калининград» и не успели покинуть состав, тогда как их коллеги из пограничной службы вернулись. Поезд привез их в Калининград, где о них позаботилась российская сторона. Уже в воскресенье они были дома.



Литва теперь занимается расследованием ЧП, так как «поезд может уехать только с разрешения таможни».

