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«Девушка с зелеными волосами» пыталась из арбалета убить учителей в украинской школе

Девушка устроила стрельбу из арбалета на территории школы № 11 в Полтаве. Об этом 6 сентября сообщает украинская полиция.

Известно, что нападавшая была бывшей ученицей учебного заведения. «Девушка с зелеными волосами» 2002 года рождения с изрезанными руками. Так ее портрет очевидцы описали изданию «Полтавщина».

По предварительной информации, она ранила из арбалета учителя украинского языка и зарубежной литературы, а также заместителя директора школы. После этого на место ЧП приехала полиция и задержала девушку. Мотив ее действий устанавливается. Также следователи хотят проверить, была ли она в момент нападения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Комментарии (3)

07A
На фотке полтавская полиция на "жигуленке" раскатывает-поддерживает оккупантов! Всех люстрировать, замначальника по Тылу в СБУ!
EveReady
На украинских сайтах пишут, что она в этой школе до 4 класса училась. Это же как злобу копить надо до 19 лет! Или с веществами запрещенными перебрала, или зеленая краска с волос в неокрепший детский мозг впиталась ))
кто-то страшный
С ОБЖиста надо было начинать.
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