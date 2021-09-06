«Девушка с зелеными волосами» пыталась из арбалета убить учителей в украинской школе

Девушка устроила стрельбу из арбалета на территории школы № 11 в Полтаве. Об этом 6 сентября сообщает украинская полиция.



Известно, что нападавшая была бывшей ученицей учебного заведения. «Девушка с зелеными волосами» 2002 года рождения с изрезанными руками. Так ее портрет очевидцы описали изданию «Полтавщина».

По предварительной информации, она ранила из арбалета учителя украинского языка и зарубежной литературы, а также заместителя директора школы. После этого на место ЧП приехала полиция и задержала девушку. Мотив ее действий устанавливается. Также следователи хотят проверить, была ли она в момент нападения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.