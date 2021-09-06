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В Кудрово достроили новую школу на 1100 учеников

На Столичной улице в Кудрово появилась новая школа — № 2. Одновременно здесь будут учиться 44 класcа — 1100 детей.

Как уточняют в холдинге Setl Group, в четырехэтажном здании школы разместились учебные и компьютерные классы, мастерские, большой и малый спортивные залы, столовая на 550 мест и актовый зал такой же вместимости.

Часть оборудования для школы приобрел застройщик — например, станки для мастерских по обработке дерева и металла: токарный, заточный, деревообрабатывающий, токарно-винторезный, фрезерный и сверлильный. На кухню и в столовую холдинг купил холодильники, посудомоечную машину, водонагреватель, электрические плиты, тестомесильную машину. А в спортивном зале появились гимнастические брусья, кольца и стенки, канаты и баскетбольные щиты. Для актового зала закупили комплекс управления световым оборудованием, включающим прожекторы, громкоговоритель, микшерный пульт и микрофоны.

Во дворе школы создали большую спортивную зону: футбольное поле с искусственной травой, площадки для волейбола и баскетбола, дорожки для бега и прыжков в длину, а также площадки для игр и отдыха.

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