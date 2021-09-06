В 2022 году в Колпино откроется филиал школы № 455

В Колпино построят вторую площадку школы № 455, основной специализацией филиала станет углубленное изучение иностранных языков. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», кроме английского, который начинают преподавать со второго класса, в программу могут добавить и другие языки.
Первое здание сегодня строится на Тверской улице на месте старой типовой школы. Что касается филиала в квартале «Юттери», то сейчас завершается строительство коробки здания.
Школа строится по индивидуальному проекту. Учитывая языковую направленность школы № 455, дизайнеры даже сделали двуязычную навигацию внутри. На первом этаже разместятся два спортивных зала и бассейн. На втором и третьем этажах — классы для старшеклассников. На втором также появятся кабинеты труда, музыки, информатики и административные помещения. На третьем — кабинеты ИЗО и ОБЖ, химии, физики, актовый зал на 250 мест, библиотека и медиацентр. Школа рассчитана на 15 учебных классов и 375 детей.
— Мы готовимся подписать договоры о сотрудничестве школы с двумя университетами города, — пояснила Любовь Зимина, директор школы № 455 Колпинского района Петербурга. — С Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом мы планируем взаимодействовать по социально-экономическому и гуманитарному направлениям. Начиная с 7-го класса, учеников по программам университета будут готовить к олимпиадам, проводить углубленную профориентацию, знакомить с кафедрами, факультетами и специальностями. Второй наши партнер — это Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.
Как уточнила генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева, особое внимание уделят зонированию и созданию функциональных зон — от буфета для старшеклассников и современной библиотеки с медиацентром до отдельного блока для младшей школы.
— Мы надеемся в рамках дополнительного образования реализовать идею с хореографическим классом, — добавила она, — для этого планируется украсить центральный холл и малый спортивный большими зеркалами. Помимо прочего, на первом этаже школы будет расположен бассейн с собственной лабораторией анализа воды, теплым полом и кабинетом тренера. Ученикам будет доступно как бесплатное посещение бассейна, так и платные дополнительные тренировки.
На территории у школы разместятся стадион, комбинированная площадка для спортивных игр, дорожка для прыжков в длину и беговые дорожки, площадки для игры в волейбол, баскетбол, футбольное поле, а также площадки для гимнастики, подвижных игр и отдыха — раздельные для младших и старших классов.
После отмены коронавирусных ограничений продолжится сотрудничество со школами-партнерами Великобритании. Ввод объекта в эксплуатацию запланировали на конец 2022 года.