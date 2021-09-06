В 2022 году в Колпино откроется филиал школы № 455

В Колпино построят вторую площадку школы № 455, основной специализацией филиала станет углубленное изучение иностранных языков. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», кроме английского, который начинают преподавать со второго класса, в программу могут добавить и другие языки.



Первое здание сегодня строится на Тверской улице на месте старой типовой школы. Что касается филиала в квартале «Юттери», то сейчас завершается строительство коробки здания.



Школа строится по индивидуальному проекту. Учитывая языковую направленность школы № 455, дизайнеры даже сделали двуязычную навигацию внутри. На первом этаже разместятся два спортивных зала и бассейн. На втором и третьем этажах — классы для старшеклассников. На втором также появятся кабинеты труда, музыки, информатики и административные помещения. На третьем — кабинеты ИЗО и ОБЖ, химии, физики, актовый зал на 250 мест, библиотека и медиацентр. Школа рассчитана на 15 учебных классов и 375 детей.

