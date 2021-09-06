«Не нужно бояться». Шойгу рассказал, где в Сибири будут строить новые города

Министр обороны России считает важным при создании новых городов в Сибири принимать во внимание ресурсные возможности региона и развитие транспортных сетей.



«Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — цитирует 6 сентября заявление Сергея Шойгу РБК.

По его словам, города на востоке страны должны стать «новыми полюсами притяжения». Среди возможных мест для строительства новых центров министр отметил несколько территорий. Между Братском и Красноярском могут появиться центры «Медь и электротехника» и «Алюминиевая долина». В Южной Сибири есть перспектива для «масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля». В районе Канска планируется углехимическое производство пластиков из неликвидного сырья. Лесосибирск будет местом для открытия кластера «Лес и строительные материалы». Он добавил, что это лишь «верхушка айсберга».