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«Не нужно бояться». Шойгу рассказал, где в Сибири будут строить новые города

Министр обороны России считает важным при создании новых городов в Сибири принимать во внимание ресурсные возможности региона и развитие транспортных сетей.

«Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — цитирует 6 сентября заявление Сергея Шойгу РБК.

По его словам, города на востоке страны должны стать «новыми полюсами притяжения». Среди возможных мест для строительства новых центров министр отметил несколько территорий. Между Братском и Красноярском могут появиться центры «Медь и электротехника» и «Алюминиевая долина». В Южной Сибири есть перспектива для «масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля». В районе Канска планируется углехимическое производство пластиков из неликвидного сырья. Лесосибирск будет местом для открытия кластера «Лес и строительные материалы». Он добавил, что это лишь «верхушка айсберга».

Сергей Шойгу также резюмировал, что «не нужно бояться» появления новых населенных пунктов одновременно с созданием новых научно-промышленных центров.

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Комментарии (11)

266203200
Бояться не нужно, но посмеяться можно.
Serg_I
В том-то и проблема, что приходится в первую очередь бояться новых придумок нашей действующей власти!
В принципе - нет ничего плохого в строительстве новых городов, обеспеченных ресурсами и работой, плохо - когда это делается бестолково, и остаются потом города-призраки...
Хорошо одно - Путин определился с преемником, теперь преемника надо пиарить и "политический опыт" упомянутому зарабатывать!
Вяйне
Все кончится как всегда. Догадайтесь с трех раз - как...
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