Эксперты обсудят грамотность наших предков и нашу

Первую берестяную грамоту нашли не так и давно, всего 70 лет назад. Только тогда мы смогли судить о том, насколько распространена была письменность в Древней Руси. 9 сентября в Информационном центре по атомной энергии ученые из разных городов обсудят в формате телемоста грамотность — в широком смысле слова. Бесплатно, 12+

Самым древним грамотам почти тысяча лет, самым последним — лет 600. То есть на протяжении 400 лет наши предки выводили письмена на бересте. «От Полчка взял девку у Домаслава, а с меня Домасла взял 12 гривен», — доводит до нас грамота № 155. Без специалистов мы бы, конечно, ни слова в ней не разобрали, а как судить о грамотности тех писателей, если и слова-то шли сплошняком, не разделяясь? О том, что сейчас знает наука о грамотности древних русичей, поведает историк Демьян Валуев из Смоленского государственного университета.

Как всегда, выпуск научно-популярного ток-шоу «Разберем на атомы» постарается посмотреть на тему в объеме. Поэтому о другой грамоте — справочном интернет-портале «Грамота.ру» — и о том, на какие вопросы доводится отвечать, расскажет член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов, главред портала. Наконец, о грамотности информационной и почему она необходима современному человеку, просветит нас специалист по информационным ресурсам Гуманитарного института Политеха Петра Великого Иван Аладышкин.



Ток-шоу состоится в ИЦАЭ Петербурга (Аэродромная улица, дом 4, 3-й этаж). Начало в 19:00, подробности на сайте ИЦАЭ.



Александра Шеромова

