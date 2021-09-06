В Маяковке расскажут, какие истории скрываются за названиями роз

Сейчас в мире больше 30 тысяч сортов роз и, соответственно, названий. Среди них немало русских имён: так розоводы, и далеко не только российские, запечатлевали историю Российской империи с начала XVIII века. Понятно, что есть розы-тезки едва ли не всех наших императоров и императриц, множества великих князей и княгинь, выдающихся деятелей науки и культуры. А еще генералов: например, «Генерал Ф. Пешков». В Царском Селе его именем улицу в свое время назвали — и это понятно: Федор Николаевич управлял тамошними дворцами, был почетным гражданином Царского Села. Но что подвигло в 1909 году люксембургских цветоводов братьев Кеттен дать новой выведенной розе имя Ф. Пешкова? Или другая история: в 1870-х герцогиня Сассо де Руффо пришла в смятение от названия розы «Лили Мерщерски» — и было от чего: герцогиня и была той самой Лили, но в девичестве Мещерской — иностранным селекционерам не далась фамилия.

