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«Вы друга убили». После смерти питомца житель Красноярска крушил топором обстановку ветклиники

Полиция Красноярска начала проверку после нападения мужчины с топором на ветклинику

Скорбящий о смерти питомца клиент разнес топором обстановку ветеринарной клиники в Красноярске.

Как сообщает «7 канал Красноярск» 6 сентября, инцидент в ветеринарной клинике «Бетховен» произошел 4 сентября. В помещение вошел мужчина, которому сообщили о смерти привезенной на процедуры собаки. Судя по записям с камер, он спокойно прошел к телевизору, висящему на стене, достал из-за пазухи топор, несколько раз ударил по нему, а потом аккуратно поддержал падающие на пол части. Мужчина также ударил несколько раз топором по стойке регистратора. Все это происходило на глазах у других посетителей, среди которых была девочка. Орудие клиент оставил на стойке со словами: «Вы не собаку, вы друга убили».

Автор: 7 канал Красноярск / vk.com

Собака наблюдалась в клинике не первый год. В этот раз хозяин привез её с проблемами органов дыхания. На момент смерти питомец находился в кислородной камере. Известно, что собаке 10 лет, беспородная, небольшого размера.

Администратор ветеринарной клиники сообщил журналистам, что ЧОП, который по договору охраняет заведение, приехал лишь через 20 минут, поэтому медучреждение решило отказаться от дальнейших услуг этой охранной организации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, в настоящее время по данному факту сотрудники отдела полиции № 11 проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Комментарии (13)

Станислав Станиславский
Эту страну ничего уже не спасет.Отец и мать ребенка увидев как мужик с топором ходит по коридору и разносит ресепшен невозмутимо сидят дальше.А если бы этот шизофреник напал на ребенка?
Владислав М
Закрыть опасного неадеквата. Налицо хулиганство с применением холодного оружия.
263836471
Только мне бросилось в глаза, что он очень привычным и хорошо отработанным движением извлёк топор из куртки?Куда ещё он сходил в такой экипировке?
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