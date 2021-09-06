Как сообщает «7 канал Красноярск» 6 сентября, инцидент в ветеринарной клинике «Бетховен» произошел 4 сентября. В помещение вошел мужчина, которому сообщили о смерти привезенной на процедуры собаки. Судя по записям с камер, он спокойно прошел к телевизору, висящему на стене, достал из-за пазухи топор, несколько раз ударил по нему, а потом аккуратно поддержал падающие на пол части. Мужчина также ударил несколько раз топором по стойке регистратора. Все это происходило на глазах у других посетителей, среди которых была девочка. Орудие клиент оставил на стойке со словами: «Вы не собаку, вы друга убили».

Собака наблюдалась в клинике не первый год. В этот раз хозяин привез её с проблемами органов дыхания. На момент смерти питомец находился в кислородной камере. Известно, что собаке 10 лет, беспородная, небольшого размера.



Администратор ветеринарной клиники сообщил журналистам, что ЧОП, который по договору охраняет заведение, приехал лишь через 20 минут, поэтому медучреждение решило отказаться от дальнейших услуг этой охранной организации.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, в настоящее время по данному факту сотрудники отдела полиции № 11 проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

