Жители Братска, Ангарска и Иркутска почувствовали землетрясение. Об этом они сообщили в социальных сетях 6 сентября.
Автор: «Вести» / vk.com
В течение 20 секунд жители верхних этажей ощущали толчки. В квартирах двигалась мебель и качались люстры. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Землетрясение-10 минут назад 💀Ангарск! 🤯🤯🤯7 этаж,из стороны в сторону, продолжительное время...— Елена (@ZB71vYgqJYTOKhU) September 6, 2021
Автор: «Инцидент» | Иркутск / vk.com
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Республики Тыва. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Ай спасибо за землетрясение днём, а не ночью, Иркутск, ну наконец-то 🥰— цветочная некромать 🦦 (@sphobtusum) September 6, 2021
Автор: «Вперёд» / vk.com