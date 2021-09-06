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В Братске, Ангарске и Иркутске произошло землетрясение

Фото: скриншот видео / vk.com
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Жители Братска, Ангарска и Иркутска почувствовали землетрясение. Об этом они сообщили в социальных сетях 6 сентября.

Автор: «Вести» / vk.com

В течение 20 секунд жители верхних этажей ощущали толчки. В квартирах двигалась мебель и качались люстры. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Автор: «Инцидент» | Иркутск / vk.com

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Республики Тыва. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Автор: «Вперёд» / vk.com

Фото: скриншот видео / vk.com

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