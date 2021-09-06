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Петербуржец через суд исполнил последнюю волю отца спустя 33 года после его смерти

Петербуржец выиграл иск к своей сводной сестре с требованием не препятствовать перезахоронению останков его отца. Прах 33 года покоился не там, где хотел усопший. Подробности 6 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Отец истца в 1987 году после кремации был упокоен на Серафимовском кладбище. Сам мужчина при жизни высказывал пожелание «быть похороненным в Зеленогорске поближе к природе и заливу». Похоронами тогда занималась мать истца и ответчицы, которая спустя 15 лет тоже скончалась и нашла покой рядом с мужем. Сына в то время это не слишком волновало, но некоторое время назад он решил объединить все захоронения в Зеленогорске и «забронировать» там же место для себя.

В судебном заседании выяснилось, что прах матери петербуржец уже самостоятельно перевёз на Зеленогорское кладбище, оставив на Серафимовском только памятник. Сводная сестра протестовала против переноса праха отчима и требовала вернуть прах их общей матери обратно в Петербург. Представитель СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» также возражала против удовлетворения иска, объясняя это тем, что более 30 лет Дудина судьба урны не волновала, а самовольное перезахоронение матери вообще грубое нарушение и безнравственность.

Суд, выслушав обе стороны, обязал сводную сестру не чинить брату препятствий в решении вопроса о перезахоронении останков отца.

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Комментарии (3)

263376721
вот проблемы то у людей...
Ser_N0771
а как суд установил истинность желания покойного быть 33 года назад похороненным в Зеленогорске?
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