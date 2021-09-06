Петербуржец через суд исполнил последнюю волю отца спустя 33 года после его смерти

Петербуржец выиграл иск к своей сводной сестре с требованием не препятствовать перезахоронению останков его отца. Прах 33 года покоился не там, где хотел усопший. Подробности 6 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Отец истца в 1987 году после кремации был упокоен на Серафимовском кладбище. Сам мужчина при жизни высказывал пожелание «быть похороненным в Зеленогорске поближе к природе и заливу». Похоронами тогда занималась мать истца и ответчицы, которая спустя 15 лет тоже скончалась и нашла покой рядом с мужем. Сына в то время это не слишком волновало, но некоторое время назад он решил объединить все захоронения в Зеленогорске и «забронировать» там же место для себя.