Петербург по суточному приросту COVID-19 опустился на третье место в РФ

Снижение показателей ежедневного прироста позволило Петербургу опуститься на третье место по России. Первую строчку удерживает Москва с 1463, а второе место у Московской области с 891.



Всего по России сегодня насчитали 17 856 новых случаев коронавируса. Вчера их было 18 645. Общее число инфицированных в стране выросло до 7 030 455.

За сутки также зафиксировано 790 летальных исходов, из которых 40 приходится на Петербург. С начала пандемии летальную статистику в России пополнили 187 990 человек, из которых 20 803 в Петербурге.