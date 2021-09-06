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Петербург по суточному приросту COVID-19 опустился на третье место в РФ

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 690 заболевших коронавирусом. Накануне их было 1357. Всего с начала пандемии в городе насчитали 583 963 заболевших. Об этом 6 сентября рапортует оперативный штаб.

Снижение показателей ежедневного прироста позволило Петербургу опуститься на третье место по России. Первую строчку удерживает Москва с 1463, а второе место у Московской области с 891.

Всего по России сегодня насчитали 17 856 новых случаев коронавируса. Вчера их было 18 645. Общее число инфицированных в стране выросло до 7 030 455.

За сутки также зафиксировано 790 летальных исходов, из которых 40 приходится на Петербург. С начала пандемии летальную статистику в России пополнили 187 990 человек, из которых 20 803 в Петербурге.

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Комментарии (3)

fedorsmolov
Спустя 1.5 года наконец-то поняли, что после выходных надо рисовать меньше, так как тесты никто не делает. А вот по смертям еще надо подождать месяцев 6 видимо.
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