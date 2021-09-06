Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Полина, ДТП произошло на съезде с улицы Академика Лебедева на Пироговскую набережную и с набережной на Литейный мост. Судя по фото, два автомобиля притерлись, поворачивая по встречной полосе, из-за чего съезд на мост оказался полностью заблокирован.
По словам автомобилистов, в этом месте нередко поворачивают с нарушением. «Поворачивая налево в этом месте, мы никому не мешаем, говорили они», — комментирует ДТП участник группы Леша.
По данным пользователей «Яндекс.Пробок», на месте работают сотрудники ДПС. Из-за аварии съезд на мост встал в плотной пробке, и затор уже переполз на Арсенальную набережную. Пробка тянется от улицы Михайлова.