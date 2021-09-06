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Встреча на «встречке» полностью перекрыла съезд на Литейный мост с Пироговской набережной

Поворот не по правилам заткнул проезд на Литейный мост в Калининском районе Петербурга утром 6 августа. На месте собирается пробка.

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Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Полина, ДТП произошло на съезде с улицы Академика Лебедева на Пироговскую набережную и с набережной на Литейный мост. Судя по фото, два автомобиля притерлись, поворачивая по встречной полосе, из-за чего съезд на мост оказался полностью заблокирован.

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По словам автомобилистов, в этом месте нередко поворачивают с нарушением. «Поворачивая налево в этом месте, мы никому не мешаем, говорили они», — комментирует ДТП участник группы Леша.

По данным пользователей «Яндекс.Пробок», на месте работают сотрудники ДПС. Из-за аварии съезд на мост встал в плотной пробке, и затор уже переполз на Арсенальную набережную. Пробка тянется от улицы Михайлова.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (11)

***_555
Таких никому-не-мешателей надо лишать прав пожизненно.
karbofos
С моста при движении на север постоянно налево поворачивают.
А направо после моста в два-три ряда.
Поэтому прямо на север можно только одному ряду и то еле-еле. Из-за этого на Литейном вечная пробка.
Рядом около большого дома периодически дежурит машина ДПС, но им же видней, где стоять. Охранять спокойствие чекистов им важнее.
266228064
Поворот налево, с нарушением, в этом месте происходит постоянно. Многие не хотят стоять в тунель под мостом для съезда на набережную. Ранше там был "кирпич" по направлению съезда на набережную и разрешен только въезд на мост с набережной. Так же, к сожалению, не удачно расположены знаки движения по полосам при съезде с Литейного моста на ул. Лебедева, они расположены практически на мосту, что формально не запрещает поворот налево.
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