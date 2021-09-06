Минобороны показало, как C-400 из Ленобласти работают на учениях в Астараханской области

Министерство обороны 6 сентября представило фотографии с полигона Ашулук в Астраханской области, где проходят учения с участием боевых расчётов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Ленинградского объединения ПВО Западного военного округа.
Военные совершили комбинированный марш протяженностью более двух тысяч километров из Ленинградской области на Ашулук, чтобы в ходе боевых стрельб отработать ведение противовоздушных боёв. Их главная задача — поразить аэродинамические и баллистические цели, имитируемые сверхзвуковыми ракетами-мишенями. Стрельбы проходят в дневное и ночное время, как с развёрнутых позиций, так и в ходе совершения марша. Также зенитчики выполнят комплекс нормативов по обслуживанию техники и её маскировке, инженерному оборудованию позиций, защите от оружия массового поражения.
Всего к проведению тактического учения подразделений противовоздушной обороны Западного военного округа привлечено более 300 военнослужащих и до 100 единиц военной техники.