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Минобороны показало, как C-400 из Ленобласти работают на учениях в Астараханской области

Министерство обороны 6 сентября представило фотографии с полигона Ашулук в Астраханской области, где проходят учения с участием боевых расчётов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Ленинградского объединения ПВО Западного военного округа.

Военные совершили комбинированный марш протяженностью более двух тысяч километров из Ленинградской области на Ашулук, чтобы в ходе боевых стрельб отработать ведение противовоздушных боёв. Их главная задача — поразить аэродинамические и баллистические цели, имитируемые сверхзвуковыми ракетами-мишенями. Стрельбы проходят в дневное и ночное время, как с развёрнутых позиций, так и в ходе совершения марша. Также зенитчики выполнят комплекс нормативов по обслуживанию техники и её маскировке, инженерному оборудованию позиций, защите от оружия массового поражения.

Всего к проведению тактического учения подразделений противовоздушной обороны Западного военного округа привлечено более 300 военнослужащих и до 100 единиц военной техники.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Почем обошлась подобная тренировка? И зачем Минобороны распространяет рядовые события из своей военной деятельности? В СССР, сверхмилитаризованном государстве, была одна единственная часовая еженедельная передача, называлась "Служу Советскому Союзу". И её было более чем достаточно, нормальные люди её не смотрели. В военных организациях преимущественно и по принуждению. Зачем и почему сейчас такое количество военных мультиков?
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