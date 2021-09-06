Катер с шестью туристами из Петербурга пропал по пути из Волгограда в Махачкалу. Нашли судно на границе

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области 6 сентября, накануне в дежурную службу поступило сообщение о том, что пропала связь с катером «Корвет-750А», который следовал из Волгограда в Махачкалу.



По данным нашего издания, на катере путешествовали туристы из Петербурга.



«В 7 утра по московскому времени группа лиц, передвигающихся на катере, были обнаружены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкии и Астраханской области в районе западной оконечности острова Тюлений Республики Дагестан. В медицинской помощи не нуждаются», — сообщает пресс-служба МЧС.

