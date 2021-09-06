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Катер с шестью туристами из Петербурга пропал по пути из Волгограда в Махачкалу. Нашли судно на границе

МЧС Астраханской области сутки искало катер с шестью туристами из Петербурга, среди которых трое детей

Водное путешествие в Дагестан обернулось приключением для туристов из Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области 6 сентября, накануне в дежурную службу поступило сообщение о том, что пропала связь с катером «Корвет-750А», который следовал из Волгограда в Махачкалу.

По данным нашего издания, на катере путешествовали туристы из Петербурга.

«В 7 утра по московскому времени группа лиц, передвигающихся на катере, были обнаружены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкии и Астраханской области в районе западной оконечности острова Тюлений Республики Дагестан. В медицинской помощи не нуждаются», — сообщает пресс-служба МЧС.

На катере находились трое взрослых и трое детей.

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Комментарии (4)

Иоанн Нагиров
Я так и не понял! Катер нашли или туристов? Или и тех и других? Если нашли только туристов на острове, то почему пишут, что в катере были трое взрослых и трое детей, но не пишут сколько было на острове. И что с ними дальше было? Они отказались от помощи и остались там жить?
Кликбейтный заголовок раздражает. Сама статья тоже написана коряво. Почему не написать всю хронологию нормально от и до, а не урывками?
ivan5_5e4d10fe646f6
Так это что было? Сломались или побег?
мухомор
Далековато там до границы. Если речь по территориальные воды, то все 15 миль. А до Туркменских территориальных где-то 150 километров.
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