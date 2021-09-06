Рейтинг фастфуда: от самого полезного — к самому опасному

Вот взять, например, корн-доги. Ароматно. Вкусно. И одна из причин возникновения рака кишечника Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться







За фастфудом прочно закрепилось звание самой вредной еды на свете. Гамбургеры? Вред. Шаурма? Иногда можно, но тоже нежелательно. Пицца? Растолстеешь. Вот разве что фалафель. Это-то точно хорошо. Там же сплошной горох. Белок. Польза! Но как обстоят дела на самом деле? Мы попросили диетологов составить рейтинг самого вредного фастфуда. 5-е место. Пицца

Здесь мы сталкиваемся с вопросом, как и из каких ингредиентов приготовлено блюдо. В пицце важную роль играет тесто, а точнее его качество. А вот начинка в настоящей пицце не содержит вредных продуктов.



— Конечно, сюда можно положить всё, что душе угодно, — говорит врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина. — Существует, например, популярная пицца с салями. Но в основном используют свежие овощи и натуральное мясо. Пицца традиционно содержит большое количество томатов, сыра и оливкового масла. Томаты насыщают организм человека ликопином — антиоксидантом, который способствует профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сыр, как молочный продукт, также является обязательной добавкой и насыщает организм кальцием. Оливковое масло оказывает омолаживающий эффект, а также стимулирует работу нашего иммунитета. Одно из исследований показало, что пиццей можно заменить завтрак вместо хлопьев. В хлопьях с молоком и пицце примерно одинаковое количество калорий, но в пицце меньше сахара и больше белков. Поэтому пицца дает длительное ощущение сытости и полноценно питает организм. Ирина Бородина — врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.



В общем, правильно приготовленная пицца из качественных продуктов вреда здоровью никогда не нанесет, так как блюдо содержит в себе белки, жиры и углеводы, в нём есть всё необходимое для нормального функционирования ЖКТ и активной жизнедеятельности.



Как сделать пиццу дома вкуснее и полезнее Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кстати, если заменить твердые сыры в пицце мягкой моцареллой, это снизит калорийность вашего блюда, что немаловажно для желающих сбросить лишние килограммы.

4-е место. Лапша быстрого приготовления

— Лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, а также карбоната и полифосфата натрия. Самое неполезное в лапше быстрого приготовления это не сама лапша, а порошок с приправами, который прилагается к ней, — говорит Ирина Бородина. — Состав может быть абсолютно разным, включая вредные добавки, ароматизаторы, большое количество соли. Поэтому лапшу лучше заправить самостоятельно. Но в целом употребление быстрорастворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку серьезного вреда.

— В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало, — добавляет доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева Елена Семиченко. — Дело в том, что мука состоит из зерен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощенном виде). При переработке зерна в нём уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности лучше употреблять цельнозерновую муку.



В большинстве своем лапша быстрого приготовления — низкокалорийный продукт. Также в ней мало белка и клетчатки. Зато много жира, углеводов, натрия и других микроэлементов. Что по части питательных веществ, всё зависит от марки, вкусов и добавок. Но американский диетолог, специалист по здоровому питанию и автор блога Nutrimental.co Рейчел Линк, например, посчитала содержание питательных веществ в одной порции лапши быстрого приготовления со вкусом говядины.



Какие питательные вещества есть в лапше быстрого приготовления Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Конечно, кроме соли и пальмового масла в лапше быстрого приготовления есть усилители вкуса, антиокислитель E319 и глутамат натрия. Они могут быть вредны для здоровья, но только в больших дозах. Чтобы узнать, есть ли в лапше быстрого приготовления хоть что-то полезное, смотрите, из чего сделаны дошираки и сколько в них вреда на самом деле.

3-е место. Гамбургеры, сэндвичи, шаурма

Вред или польза этих блюд зависят от качества продуктов в составе. К примеру, какая котлета в гамбургере, из какого мяса — обжаренного во фритюре или приготовленного на пару или на гриле.



— И гамбургер, и сэндвич, и шаурма могут быть вполне полезными блюдами, если они приготовлены из качественных продуктов, — говорит Ирина Бородина. — ПП-бургер, приготовленный в домашних условиях из натуральных продуктов — от булочек и котлет до соуса, уменьшает калорийность вдвое. Такой фастфуд не принесет вреда ни фигуре, ни организму, а благодаря медленным углеводам надолго избавит от голода.



Состав самого обычного гамбургера Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Кстати, гамбургеры — наглядный пример того, как общество диктует свои правила игры и меняет рецепты. Если лет двадцать назад бургеры были, условно говоря, одинаковыми (обжаренные в луже масла котлеты, не пойми какие булки), то сегодня благодаря растущему количеству сторонников правильной и здоровой пищи котлеты всё чаще готовят на гриле, а обычные булочки заменяют цельнозерновыми.

— Обязательные составляющие любого бургера — это мясная котлета и булочка. В зависимости от рецептуры они могут дополняться свежими и маринованными овощами, сыром, беконом, а также яйцами, — говорит повар Иван Ануфриев. — Это действительно блюдо с высокой калорийностью, но приготовленное правильно и с использованием качественных продуктов, при соблюдении активного образа жизни оно пару раз в неделю может заменить обычный обед и не отразится в виде лишних отложений на теле. Тем же, кто подходит к вопросу с педантичной щепетильностью, стоит попробовать предложения от современных бургерных и стейк-баров. В меню входят бургеры с цельнозерновыми булочками, есть предложения для девушек, когда на тарелке подается всё тот же бургер, но без булки. Ее роль играют листья разных сортов салата, в которые заворачивают остальные составляющие.



2-е место. Корн-доги, хот-доги — Основа данных продуктов питания — сосиски. Сосиски относятся к переработанному мясу, — говорит Ирина Бородина. — Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака пришли к выводу, что переработанное мясо является одной из причин возникновения рака кишечника. При употреблении в пищу ежедневно 50 граммов переработанного мяса (например, бекона или колбасы) риск появления рака кишечника возрастает на 18%. Но есть и хорошие новости. Хот-дог можно сделать полезным, если вместо сосисок из магазина сделать натуральную сосиску, скажем, из индейки.



Хорошего в хот-догах точно не найдешь, а вот вредного — пожалуйста Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Независимо от составляющих и технологии их приготовления, хот-доги — высококалорийная еда. Средняя энергетическая ценность готового хот-дога — почти 296 ккал. То, что в состав хот-дога входят овощи, мясо и хлеб, не придает ему особой питательной ценности. Количество нутриентов в средней порции таково:

белки — 9,8 грамма;

углеводы — 23,8 грамма;

жиры — 12,7 грамма.

Эксперты сходятся во мнении, что пользы для организма хот-дог не приносит никакой. В любом виде. Ароматно. Вкусно. Бесполезно.



1-е место. Фиш-н-чипс, наггетсы, фалафель

Главная претензия к этим продуктам у диетологов заключается в том, что технология их приготовления основывается на обжаривании во фритюре. Соответственно, все они содержат трансжиры.

— Эти жиры образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел, — говорит Ирина Бородина. — Искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья. Многие клинические исследования связывают их употребление с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила пакет мер REPLACE — поэтапное руководство по исключению трансжирных кислот промышленного производства из состава пищевой продукции во всём мире.

Трансжиры вы также легко найдете во многих привычных продуктах. Поэтому диетологи настаивают, что очень важно уметь читать этикетку и избегать употребления продуктов с трансжирами.



Трансжиры вы найдете не только в фастфуде, но и во вполне привычных продуктах, которые, возможно, едите прямо сейчас Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Немного подробнее можно остановиться на наггетсах. Вы никогда не угадаете их точный состав. Количественное соотношение мяса и всего остального в них — фортуна, лотерея. Специалисты Роскачества провели экспертизу, которая показала, что зачастую в них очень много панировки (до 50% от всей массы). Но поскольку нормативов относительно ингредиентов нет, то производители ничего и не нарушают.

Также в наггетсах может быть чересчур много влаги. Да, благодаря этому они получаются сочнее, но вы переплачиваете за обычную воду. А из-за того, что в наггетсах, помимо куриного мяса, присутствует много других ингредиентов (в том числе не указанных в составе, например соевая мука вместо соевого белка, шкурка птицы вместо филе), их пищевая ценность по сравнению с той же куриной грудкой куда ниже. И не забывайте, что наггетсы — продукт глубокой переработки. С сахаром. Пусть он и не ощущается, но он есть.

— Со временем из-за бесконтрольного употребления большого количества сахара у человека формируется инсулинорезистентность, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Снижается чувствительность рецепторов к инсулину. То есть глюкозы в крови много, но она не усваивается, не попадает в клетку, клетка испытывает голод и не получает глюкозу для выполнения энергетических функций. В ответ на это человек еще больше потребляет сладкого и только усугубляет ситуацию. Чрезмерное потребление сахара неизбежно приводит к развитию углеводной зависимости и со временем — к формированию сахарного диабета, ожирения.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

В чем основной вред фастфуда?

Хотя чаще всего фастфуд сегодня стараются как-то адаптировать под потребности клиентов, которые стали следить за своим рационом и придерживаются правильного питания, диетологи рекомендуют всё-таки не есть его каждый день. Калорийность таких блюд всё-таки высока, в составе большинства блюд много трансжиров, соли (привет, отеки, проблемы с почками, гастрит и колит) и сахара. Не забывайте и про быстрые углеводы, которые рано или поздно приведут к лишнему весу.



Фастфуд точно нельзя назвать образцом питания на каждый день Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Если есть фастфуд не чаще раза-двух в неделю, ничего страшного с вами не случится. Но питаться так каждый день — легко заработать внушительный букет заболеваний: от бессонницы до тромбов. Кстати, один врач решил провести эксперимент и проверил, что будет, если целый месяц есть фастфуд.

