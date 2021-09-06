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Чье место на парковке, со стрельбой решали женщина, приехавшая за продуктами, и курьер интернет-магазина в Сестрорецке

Курьер интернет-магазина задержан после стрельбы из-за неаккуратной парковки в Сестрорецке

Вишневый «БМВ» раскорячился на парковке у супермаркета на Гагаринской улице в Сестрорецке. Женщина, которая не могла из-за этого нормально поставить машину, в ответ на замечание услышала выстрелы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 6 сентября, инцидент произошел накануне около 13:40 в Курортном районе. В полицию обратилась 50-летняя неработающая, которая рассказала, что во время конфликта на дороге у дома 77 по Гагаринской улице неизвестный молодой человек выстрелил в нее несколько раз из пистолета.

Наряд полиции задержал на парковке «Пятерочки» в Сестрорецке 18-летнего курьера интернет-магазина, чья неаккуратная парковка и вызвала недовольство заявительницы. Он уверял, что в женщину не палил, а произвел несколько выстрелов в воздух из пневматического пистолета.

Молодой человек был задержан, в отношении него составлен протокол о «мелком хулиганстве».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (9)

Antuan Rokanten
Какая агрессия. Надо было попросить прощения у женщины и все.
Zloi_prohozhiy
Очередной малолетний имбецил приобрёл пневматику
А13579
Очередной ягнёнок, из которого вырастет баран.
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